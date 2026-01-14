Jeu de vin à Cézin Marçon

Jeu de vin à Cézin

22 Rue de Cézin Marçon Sarthe

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 10:00:00

fin : 2026-05-23 11:30:00

Date(s) :

2026-04-04 2026-05-09 2026-05-23 2026-07-11 2026-07-18 2026-07-25 2026-08-01 2026-08-08

Découvrez le vin autrement avec Jeu de Vin à Cézin, une animation ludique au cœur de la cave en tuffeau du Domaine de Cézin, à Marçon. Visite de cave, dégustation des vins du domaine et challenge sensoriel en équipe vous attendent pour un moment convivial, accessible à tous. ?? Une expérience origin

Jeu de Vin à Cézin, c’est une expérience conviviale et ludique, au cœur de notre cave en tuffeau, pensée pour s’amuser, partager et déguster, que l’on soit amateur de vin… ou simple curieux.

Pendant environ 1h à 1h30, nous vous emmenons à la découverte de la cave du Domaine de Cézin, avant de vous proposer un challenge sensoriel en équipe. Observation, odeurs, dégustation, échanges… chacun participe, donne son avis et se prête au jeu dans une ambiance détendue et joyeuse.

Répartis en équipes autour des barriques, vous relevez les défis, vous vous taquinez, vous riez… et surtout, vous dégustez les vins du domaine accompagnés de produits locaux.

Et parce que le jeu doit rester jusqu’au bout

?? l’équipe perdante range les barriques… comme de vrais vignerons !

Aucune connaissance du vin n’est nécessaire. Ici, on ne fait pas un cours on vit un moment.

Réservation obligatoire (places limitées)

Pourquoi on adore cette animation ?

Parce qu’elle permet de

découvrir le vin sans pression

partager un moment simple et authentique

entrer dans les coulisses du métier de vigneron

repartir avec un souvenir… et souvent l’envie de revenir ?? .

22 Rue de Cézin Marçon 72340 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 44 13 70 contact@domainedecezin.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover wine in a different way with Jeu de Vin à Cézin, a fun activity in the heart of the tuffeau cellar at Domaine de Cézin, Marçon. A visit to the cellar, a tasting of the estate’s wines and a sensory team challenge await you for a convivial moment, accessible to all…? An original experience

L’événement Jeu de vin à Cézin Marçon a été mis à jour le 2026-01-14 par CDT72