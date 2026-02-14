Jeu-débat LES MOTS DU CLIC, Stimultania – pôle de photographie, Strasbourg

Jeu-débat LES MOTS DU CLIC Mardi 24 mars, 18h00 Stimultania – pôle de photographie Collectivité européenne d’Alsace

Grâce au jeu LES MOTS DU CLIC, participez à une réflexion autour des questions soulevées par l’exposition avec un verre et un apéritif convivial.

Quel regard porter sur une image ? Photographie d’art, de presse ou publicitaire. Imprimée, affichée, projetée. Comment en parler ? Comment analyser sa construction et sa destination ? Le jeu LES MOTS DU CLIC a été créé par Stimultania pour questionner le regardeur. Il est à la fois un jeu d’observation, d’interprétation, d’acquisition de vocabulaire et de réflexion citoyenne.

Constitué de 94 cartes-mots illustrées, LES MOTS DU CLIC accompagne les joueurs dans l’élaboration d’une critique d’image photographique, de l’observation de sa forme jusqu’aux engagements artistiques du photographe. Espace de libre parole et d’écoute, LES MOTS DU CLIC initie un moment d’échange, de négociation et d’affirmation de soi dans le cadre d’un projet commun. C’est un outil citoyen au service de la critique d’image.

Cet atelier prend place dans l’exposition « Nitassinan » de Yann Datessen. Pendant près de 3 ans le photographe a explorer les sept réserves de la nation innue réparties entre le Québec et le Labrador.

Son approche, fondée sur l’écoute et la temporalité longue, vise à produire un corpus visuel qui documente les mutations sociales, les continuités culturelles et les enjeux de transmission. Conçu en collaboration avec le musée ilnu de Mashteuiatsh — où seront conservées les archives du projet — Nitassinan participe à une réflexion sur les formes de représentation des peuples autochtones et sur les conditions d’une mémoire visuelle partagée, entre histoire, identité et souveraineté narrative.

Stimultania – pôle de photographie 33 rue Kageneck Strasbourg 67000 Tribunal-Gare-Porte de Schirmeck Collectivité européenne d’Alsace Grand Est

