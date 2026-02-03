Jeu-découverte autour de l’opéra Office de tourisme Saint-Brieuc

Jeu-découverte autour de l’opéra

Office de tourisme 2 rue des Lycéens Martyrs Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Début : 2026-03-02 13:30:00

fin : 2026-03-21 17:30:00

2026-03-02

Transformez-vous en détective pour résoudre les énigmes du jeu-découverte à travers un parcours sonore et visuel organisé près de chez vous; il vous permettra de découvrir en avant-première l’oeuvre-mystère, vous serez aidé par des indices facilement accessibles et vous découvrirez des anecdotes amusantes ou surprenantes .

Ce jeu organisé par l’association L’Atelier des Arts sera une très bonne introduction aux évènements du festival lyrique , qui se déroulera du 16 au 22 mars à Saint-Quay-Portrieux, Tréveneuc et Binic-Etables/mer.

Trois niveaux de jeu sont proposés, pour tout public dès 8 ans

Ce jeu peut se jouer en solo ou en petit groupe.

Il débutera la première quinzaine de mars, et éventuellement se poursuivra pendant le festival;

Il sera proposé dans différentes communes et différents lieux de l’agglomération: médiathèques, écoles de musique, offices de tourisme.

L’oeuvre-mystère sera dévoilée à l’issue du dernier spectacle du festival, le dimanche 22 mars à 17h au Centre de Congrès de Saint-Quay-Portrieux;

Le résultat sera également communiqué sur les réseaux sociaux, par courriels et dans les lieux d’accueil. .

