Jeu-découverte « Les P’tits Terre-Neuvas » Office de tourisme Binic-Étables-sur-Mer

Jeu-découverte « Les P’tits Terre-Neuvas » Office de tourisme Binic-Étables-sur-Mer mercredi 29 octobre 2025.

Jeu-découverte « Les P’tits Terre-Neuvas »

Office de tourisme 6 Place le Pomellec (Binic) Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-29 10:30:00

fin : 2025-10-29 11:15:00

Date(s) :

2025-10-29

Pour les enfants de 3 à 5 ans. Au travers de jeux de rôles, les enfants découvrent le déroulement d’une campagne de la Grande Pêche à Terre-Neuve. Le jeu se déroule en extérieur et dure 35mn. Repli en cas de pluie dans la salle Jean Bart. Départ assuré à partir de 4 enfants, limité à 6 enfants. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

Départ le mercredi à 10h30 à l’Office de Tourisme, réservation obligatoire la veille au plus tard au 02 96 73 60 12. Tarif 3€/enfant (gratuit adultes accompagnateurs). .

Office de tourisme 6 Place le Pomellec (Binic) Binic-Étables-sur-Mer 22520 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 73 60 12

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Jeu-découverte « Les P’tits Terre-Neuvas » Binic-Étables-sur-Mer a été mis à jour le 2025-09-04 par Binic-Etables-sur-Mer Tourisme