Jeu-découverte Les P’tits Terre-Neuvas Office de tourisme Binic-Étables-sur-Mer
Jeu-découverte Les P’tits Terre-Neuvas Office de tourisme Binic-Étables-sur-Mer mercredi 22 avril 2026.
Jeu-découverte Les P’tits Terre-Neuvas
Office de tourisme 6 Place le Pomellec (Binic) Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 10:30:00
fin : 2026-04-22 11:15:00
Date(s) :
2026-04-22
Au travers de jeux de rôle, les enfants de 3 à 5 ans découvrent le déroulement d’une campagne de Grande Pêche à Terre-Neuve. Ce jeu se déroule en extérieur et dure 35 mn. Rendez-vous à 10h30 à l’Office de Tourisme. 3€/enfant, gratuit parent accompagnateur. Repli en cas de pluie. Réservation obligatoire au plus tard le mardi. .
Office de tourisme 6 Place le Pomellec (Binic) Binic-Étables-sur-Mer 22520 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 73 60 12
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L’événement Jeu-découverte Les P’tits Terre-Neuvas Binic-Étables-sur-Mer a été mis à jour le 2026-03-10 par Binic-Etables-sur-Mer Tourisme