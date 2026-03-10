Jeu-découverte Les P’tits Terre-Neuvas Office de tourisme Binic-Étables-sur-Mer

Jeu-découverte Les P’tits Terre-Neuvas

Office de tourisme 6 Place le Pomellec (Binic) Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 10:30:00

fin : 2026-04-22 11:15:00

Date(s) :

2026-04-22

Au travers de jeux de rôle, les enfants de 3 à 5 ans découvrent le déroulement d’une campagne de Grande Pêche à Terre-Neuve. Ce jeu se déroule en extérieur et dure 35 mn. Rendez-vous à 10h30 à l’Office de Tourisme. 3€/enfant, gratuit parent accompagnateur. Repli en cas de pluie. Réservation obligatoire au plus tard le mardi. .

Office de tourisme 6 Place le Pomellec (Binic) Binic-Étables-sur-Mer 22520 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 73 60 12

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English :

L’événement Jeu-découverte Les P’tits Terre-Neuvas Binic-Étables-sur-Mer a été mis à jour le 2026-03-10 par Binic-Etables-sur-Mer Tourisme