Jeu – découverte sur l’architecture créole traditionnelle Musée des cultures guyanaises Cayenne

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T21:00:00 – 2025-09-22T01:00:00

A la découverte de l’architecture créole traditionnelle, un circuit libre a été imaginé, à l’aide d’un livret dans le périmètre du musée, pour jouer en famille. Rendez-vous sur site au numéro 54 ou 78 de la rue Madame Paye à Cayenne

Musée des cultures guyanaises 78 Rue Madame Paye, 97300 Cayenne, France Cayenne 97300 Guyane Guyane 594594282769 https://amazonian-museum-network.org/fr/les-musees-d-amazonie/musee-des-cultures-guyanaises Le Musée des cultures guyanaises conserve et valorise une collection d’objets ethnographiques issus des groupes ethniques qui ont construit la Guyane : les premiers peuplements amérindiens, les Bushinenge, les créoles et les groupes d’immigration récente, tels les Hmongs, les Brésiliens ou les Haïtiens. Les collections comportent également un fonds d’archéologie amérindienne et coloniale, des collections iconographiques et historiques et des archives sonores et documentaires.

© Musée des cultures guyanaises