Jeu Défi Book face Médiathèque de Berre L’Etang Berre-l’Étang

Jeu Défi Book face 3 et 4 octobre Médiathèque de Berre L’Etang Bouches-du-Rhône

Début : 2025-10-03T12:30:00 – 2025-10-03T18:00:00

Fin : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T16:00:00

Book Face : glissez-vous dans la peau d’un livre

Venez participer à l’original concours Book Face et transformez-vous en couverture de livre ! Une animation ludique et créative qui invite petits et grands à jouer avec les images et à se mettre en scène de façon surprenante.

La remise des prix des meilleures réalisations aura lieu le samedi 4 octobre à 16h, après deux journées de créations et de découvertes, vendredi 3 et samedi 4 octobre.

Un moment amusant et convivial à partager en famille ou entre amis, pour célébrer l’imagination et le plaisir de la lecture.

Médiathèque de Berre L'Etang 2 rue Lafayette13130 Berre L'etang Berre-l'Étang 13130 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

