Jeu d’égnimes Mémoires de la forêt La Haye du Puits La Haye
Jeu d’égnimes Mémoires de la forêt La Haye du Puits La Haye mardi 24 février 2026.
Jeu d’égnimes Mémoires de la forêt
La Haye du Puits 5 rue de la libération La Haye Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-24 10:00:00
fin : 2026-02-24
Date(s) :
2026-02-24
Les mémoires de la forêt La chasse aux souvenirs.
Ferdinand Taupe est bien, bien embêté ! On lui a demandé de se souvenir d’une phrase mais… il l’a oubliée ! Êtes-vous prêts à aider Ferdinand à retrouver le message qu’on lui a confié ? .
Un jeu d’énigmes réalisé par l’Ecole des loisirs à partir du livre Mémoires de la forêt de Mickaël Brun-Arnaud.
Enfants dès 8 ans, gratuit, sur inscription. .
La Haye du Puits 5 rue de la libération La Haye 50250 Manche Normandie +33 2 33 76 58 16 mediatheque@la-haye.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Jeu d’égnimes Mémoires de la forêt
L’événement Jeu d’égnimes Mémoires de la forêt La Haye a été mis à jour le 2026-01-06 par Côte Ouest Centre Manche