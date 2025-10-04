Jeu d’énigme Bibliothèque De Longroy Longroy

Jeu d’énigme Bibliothèque De Longroy Longroy samedi 4 octobre 2025.

Jeu d’énigme Samedi 4 octobre, 10h00 Bibliothèque De Longroy Seine-Maritime

Entrée gratuite – aucun matériel

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T12:00:00

Fin : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T12:00:00

Afin de découvrir nos ressources numériques, venez résoudre les énigmes pour trouver le mot code qui déverrouillera la tablette.

Bibliothèque De Longroy 10 rue Jean Jaurès 76260 Longroy Longroy 76260 Seine-Maritime Normandie 0322262520 https://bibliotheques.villes-soeurs.fr/?id_profil=20

