Jeu d’énigmes à Mont-Notre-Dame Mont-Notre-Dame

Début : 2025-08-26 15:00:00

fin : 2025-08-26

2025-08-26

Venez participer à un un jeu d’énigmes le mardi 26 août à 15h à Mont Notre Dame.

L’évènement est gratuit et l’église sera ouverte pour l’occasion.

Informations au 06 14 49 09 05 0 .

Mont-Notre-Dame 02220 Aisne Hauts-de-France +33 6 14 49 09 05

