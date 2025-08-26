Jeu d’énigmes à Mont-Notre-Dame Mont-Notre-Dame
Début : 2025-08-26 15:00:00
fin : 2025-08-26
2025-08-26
Venez participer à un un jeu d’énigmes le mardi 26 août à 15h à Mont Notre Dame.
L’évènement est gratuit et l’église sera ouverte pour l’occasion.
Informations au 06 14 49 09 05 0 .
Mont-Notre-Dame 02220 Aisne Hauts-de-France +33 6 14 49 09 05
