Jeu d’énigmes, Médiathèque, Espace Le Cèdre, Douvaine
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque, Espace Le Cèdre · Douvaine
Informations pratiques
Jeu d’énigmes Samedi 19 septembre, 10h00 Médiathèque, Espace Le Cèdre Haute-Savoie
De 9 à 13 ans, sur inscription à la médiathèque
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Inspiré des escape games et jeux de rôles, une mise en situation historique en 1944 pour partir à la recherche des enfants cachés…
Animé par Virginie Drocourt de l’association « Au nom de Liba ».
Médiathèque, Espace Le Cèdre 12 place du marché, 74140 Douvaine Douvaine 74140 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04.50.94.21.44 https://biblio.douvaine.fr/
Inspiré des escape games et jeux de rôles, une mise en situation historique en 1944 pour partir à la recherche des enfants cachés…
©Drocourt