Jeu d’énigmes, Médiathèque, Espace Le Cèdre, Douvaine

Informations pratiques

Jeu d’énigmes Samedi 19 septembre, 10h00 Médiathèque, Espace Le Cèdre Haute-Savoie

De 9 à 13 ans, sur inscription à la médiathèque

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Inspiré des escape games et jeux de rôles, une mise en situation historique en 1944 pour partir à la recherche des enfants cachés…

Animé par Virginie Drocourt de l’association « Au nom de Liba ».

Médiathèque, Espace Le Cèdre 12 place du marché, 74140 Douvaine Douvaine 74140 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04.50.94.21.44 https://biblio.douvaine.fr/

Inspiré des escape games et jeux de rôles, une mise en situation historique en 1944 pour partir à la recherche des enfants cachés…

©Drocourt