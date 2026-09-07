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Jeu d’énigmes, Médiathèque, Espace Le Cèdre, Douvaine

samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque, Espace Le Cèdre · Douvaine

Jeu d’énigmes, Médiathèque, Espace Le Cèdre, Douvaine

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Médiathèque, Espace Le Cèdre
Adresse
12 place du marché, 74140 Douvaine
Ville
74140 Douvaine
Département
Haute-Savoie
Tarif
De 9 à 13 ans, sur inscription à la médiathèque

Jeu d’énigmes Samedi 19 septembre, 10h00 Médiathèque, Espace Le Cèdre Haute-Savoie

De 9 à 13 ans, sur inscription à la médiathèque

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Inspiré des escape games et jeux de rôles, une mise en situation historique en 1944 pour partir à la recherche des enfants cachés…
Animé par Virginie Drocourt de l’association « Au nom de Liba ».

Médiathèque, Espace Le Cèdre 12 place du marché, 74140 Douvaine Douvaine 74140 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04.50.94.21.44 https://biblio.douvaine.fr/
Inspiré des escape games et jeux de rôles, une mise en situation historique en 1944 pour partir à la recherche des enfants cachés…

©Drocourt

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