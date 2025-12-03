Jeu d’énigmes Mission Noël La liste perdue ! Quai Lafayette Saint-Jean-de-Losne
Quai Lafayette Office de tourisme Saint-Jean-de-Losne Côte-d’Or
Tarif : 2 – 2 – EUR
Début : 2025-12-03 15:30:00
fin : 2025-12-13 18:00:00
2025-12-03 2025-12-10 2025-12-13 2025-12-17 2025-12-20
Oh non ! Le Père Noël a perdu la liste des enfants sages !
Sans elle, impossible de préparer les cadeaux… Il a besoin de ton aide !
Enfile ton bonnet d’agent secret, pars à la recherche de la liste perdue à travers un jeu d’énigmes magique et deviens l’un des héros de Noël !
À partir de 6 ans, 2€ par enfant accompagné d’un adulte
Office de tourisme, Saint-Jean-de-Losne
Sans réservation au préalable
Durée de 45 minutes .
Quai Lafayette Office de tourisme Saint-Jean-de-Losne 21170 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 37 15 70 service.tourisme@rivesdesaone.fr
