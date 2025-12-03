Jeu d’énigmes Mission Noël La liste perdue ! Quai Lafayette Saint-Jean-de-Losne

Jeu d’énigmes Mission Noël La liste perdue !

Début : 2025-12-03 15:30:00

fin : 2025-12-13 18:00:00

2025-12-03 2025-12-10 2025-12-13 2025-12-17 2025-12-20

Oh non ! Le Père Noël a perdu la liste des enfants sages !

Sans elle, impossible de préparer les cadeaux… Il a besoin de ton aide !

Enfile ton bonnet d’agent secret, pars à la recherche de la liste perdue à travers un jeu d’énigmes magique et deviens l’un des héros de Noël !

À partir de 6 ans, 2€ par enfant accompagné d’un adulte

Sans réservation au préalable

Durée de 45 minutes .

Quai Lafayette Office de tourisme Saint-Jean-de-Losne 21170 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 37 15 70 service.tourisme@rivesdesaone.fr

