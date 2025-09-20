Jeu d’énigmes palais de justice d’Angers Angers

Jeu d’énigmes Samedi 20 septembre, 10h00, 11h30, 15h30 palais de justice d’Angers Maine-et-Loire

Nombre limité de places : 8 personnes par créneau

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-20T15:30:00 – 2025-09-20T16:30:00

Jeu d’énigmes sur le procès pénal : le tribunal vient de se faire hacker et la prochaine audience va bientôt commencer. Vous avez 1h pour reconstituer le dossier manquant en répondant aux différentes énigmes.

palais de justice d’Angers rue Waldeck Rousseau ANGERS Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire https://www.cours-appel.justice.fr/angers [{« type »: « link », « value »: « https://www.destination-angers.com/ »}] Le palais de justice d’Angers a été dessiné par Charles Edmond ISABELLE, architecte du gouvernement. Inauguré en 1883, ce bâtiment aux éléments architecturaux majestueux affirme la puissance publique et l’autorité de la Justice aux yeux des citoyens. Ligne de tram à proximité et parking Place Leclerc

cour d’appel d’Angers