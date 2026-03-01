Jeu d’enquête à la recherche de radio lapin

55 rue du Pâturage Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-03-31 10:00:00

fin : 2026-04-30 18:00:00

Date(s) :

2026-03-31 2026-04-11 2026-05-02

Un scientifique du musée a été foudroyé dans de mystérieuses circonstances. Les soupçons se portent sur les dieux de la foudre. À la manière d’un jeu de piste façon Cluedo, les visiteurs sont invités à mener l’enquête à travers les salles du musée à l’aide d’un livret.

A partir de 10 ans, 1 adulte accompagnateur obligatoire. Musée ouvert du mardi au dimanche. Fermé le 1/11.

Glissez-vous dans la peau d’un enquêteur le temps d’un jeu plein de surprises, où chaque indice vous rapproche un peu plus de la solution. Aux côtés de Jeannot, féru de mystères et de radios, vous serez invité à résoudre une série d’énigmes pour retrouver l’appareil capable de capter la fameuse Radio Lapin. Une aventure ludique et malicieuse qui éveillera votre sens de l’observation et votre esprit de déduction.

2 niveaux 4-7 ans et 7-12 ans. Jeu disponible à l’accueil du musée. Sans réservation. .

55 rue du Pâturage Mulhouse 68200 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 32 48 50 reservations@electropolis.tm.fr

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English :

A museum scientist has been struck by lightning in mysterious circumstances. Suspicions now turn to the gods of lightning. Like a Cluedo-style treasure hunt, visitors are invited to lead the investigation through the museum?s rooms, with the help of a booklet.

Ages 10 and up, 1 accompanying adult required. Museum open Tuesday to Sunday. Closed 1/11.

L’événement Jeu d’enquête à la recherche de radio lapin Mulhouse a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace