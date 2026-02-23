Jeu d’enquête ados/parents

Caudebec-en-Caux Rives-en-Seine

2026-03-13 18:00:00

2026-03-13 20:00:00

2026-03-13

Par la compagnie Il était une fois l’Histoire

Cette enquête grandeur nature, vous plonge dans la peau d’un détective au cœur d’une histoire

de pirates et de corsaires. Il faudra avoir le cœur bien accroché pour résoudre ce meurtre. Vous

avez 1h30 pour interroger les suspects et recouper les indices. Dépêchez-vous d’y parvenir, car

l’accusé court toujours !

Pour les ados et leurs parents. .

Caudebec-en-Caux Avenue Winston-Churchill Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 95 90 13 musees@cauxseine.fr

