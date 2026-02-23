Jeu d’enquête ados/parents Caudebec-en-Caux Rives-en-Seine
Caudebec-en-Caux Avenue Winston-Churchill Rives-en-Seine Seine-Maritime
Début : 2026-03-13 18:00:00
fin : 2026-03-13 20:00:00
2026-03-13
Par la compagnie Il était une fois l’Histoire
Cette enquête grandeur nature, vous plonge dans la peau d’un détective au cœur d’une histoire
de pirates et de corsaires. Il faudra avoir le cœur bien accroché pour résoudre ce meurtre. Vous
avez 1h30 pour interroger les suspects et recouper les indices. Dépêchez-vous d’y parvenir, car
l’accusé court toujours !
Pour les ados et leurs parents. .
Caudebec-en-Caux Avenue Winston-Churchill Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 95 90 13 musees@cauxseine.fr
