Jeu d’enquête au Musée Robert Tatin Musée Robert Tatin Cossé-le-Vivien

Jeu d’enquête au Musée Robert Tatin

Musée Robert Tatin D126 Cossé-le-Vivien Mayenne

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 15:00:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18 2026-04-19

Jeu d’enquête au Musée Robert Tatin à partir de 12 ans

Jeu d’enquête Vrai ou faux le tableau ?

Un mystérieux tableau vient d’arriver au musée. Véritable œuvre de Robert Tatin ou pâle copie ?

En moins d’une heure, saurez-vous authentifier l’œuvre avant sa présentation au public ?

Samedi 18 et dimanche 19 avril à 10h30 et 15h

Tarif plein 6 €, Tarif réduit 3 €

Sur réservation au 02 43 98 80 89 .

Musée Robert Tatin D126 Cossé-le-Vivien 53230 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 98 80 89 musee.tatin@lamayenne.fr

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English :

Investigation game at the Musée Robert Tatin from age 12

L’événement Jeu d’enquête au Musée Robert Tatin Cossé-le-Vivien a été mis à jour le 2026-03-17 par SUD MAYENNE