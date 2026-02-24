Jeu d’enquête au Musée Robert Tatin Musée Robert Tatin Cossé-le-Vivien
Jeu d’enquête au Musée Robert Tatin Musée Robert Tatin Cossé-le-Vivien samedi 18 avril 2026.
Jeu d’enquête au Musée Robert Tatin
Musée Robert Tatin D126 Cossé-le-Vivien Mayenne
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 15:00:00
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18 2026-04-19
Jeu d’enquête au Musée Robert Tatin à partir de 12 ans
Jeu d’enquête Vrai ou faux le tableau ?
Un mystérieux tableau vient d’arriver au musée. Véritable œuvre de Robert Tatin ou pâle copie ?
En moins d’une heure, saurez-vous authentifier l’œuvre avant sa présentation au public ?
Samedi 18 et dimanche 19 avril à 10h30 et 15h
Tarif plein 6 €, Tarif réduit 3 €
Sur réservation au 02 43 98 80 89 .
Musée Robert Tatin D126 Cossé-le-Vivien 53230 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 98 80 89 musee.tatin@lamayenne.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Investigation game at the Musée Robert Tatin from age 12
L’événement Jeu d’enquête au Musée Robert Tatin Cossé-le-Vivien a été mis à jour le 2026-03-17 par SUD MAYENNE