Jeu d’enquête familial à travers le centre-ville musée de la fleur Ollioules samedi 20 septembre 2025.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T17:00:00
Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T17:00:00
Découvrez le patrimoine du centre-ville d’Ollioules à travers un jeu d’enquête familial !
Au départ du Musée de la fleur
Sans réservation
musée de la fleur 4 Rue de la Tour, 83190 Ollioules Ollioules 83190 Entre les Horts Var Provence-Alpes-Côte d’Azur
Journées européennes du patrimoine 2025
Pixabay