Jeu d’enquête familial à travers le centre-ville musée de la fleur Ollioules

Jeu d’enquête familial à travers le centre-ville 20 et 21 septembre musée de la fleur Var

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Découvrez le patrimoine du centre-ville d’Ollioules à travers un jeu d’enquête familial !

Au départ du Musée de la fleur

Sans réservation

musée de la fleur 4 Rue de la Tour, 83190 Ollioules Ollioules 83190 Entre les Horts Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

Journées européennes du patrimoine 2025

