Jeu d’enquête immersive au château de Chantilly Le cavalier noir Chantilly
Jeu d’enquête immersive au château de Chantilly Le cavalier noir Chantilly samedi 4 octobre 2025.
Jeu d’enquête immersive au château de Chantilly Le cavalier noir
Rue du Connétable Chantilly Oise
Tarif : 70 – 70 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04 16:00:00
fin : 2025-10-19
Date(s) :
2025-10-04 2025-10-18 2025-10-25 2025-10-31 2025-11-08 2025-11-15
Plongez au XVIIIe siècle lors d’une enquête immersive au musée vivant du Cheval.
Louis-Henri de Bourbon-Condé, Premier ministre de Louis XV, est menacé.
Un mystérieux Cavalier Noir rôde au château…
En tant que gardes du Duc, explorez les Grandes Écuries de Chantilly, résolvez des énigmes et déjouez le complot avant qu’il ne soit trop tard !
Constituez au préalable votre équipe de 2 à 6 participants en famille ou entre amis (à partir de 10 ans).
Informations pratiques
Durée 1h30
Âge À partir de 10 ans (au moins un adulte par équipe)
Nombre d’équipes 5 équipes de 2 à 6 joueurs par session
Lieu de rendez-vous entrée des Grandes Écuries (20 min avant la session)
Matériel fourni sur place
Les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte.
Plongez au XVIIIe siècle lors d’une enquête immersive au musée vivant du Cheval.
Louis-Henri de Bourbon-Condé, Premier ministre de Louis XV, est menacé.
Un mystérieux Cavalier Noir rôde au château…
En tant que gardes du Duc, explorez les Grandes Écuries de Chantilly, résolvez des énigmes et déjouez le complot avant qu’il ne soit trop tard !
Constituez au préalable votre équipe de 2 à 6 participants en famille ou entre amis (à partir de 10 ans).
Informations pratiques
Durée 1h30
Âge À partir de 10 ans (au moins un adulte par équipe)
Nombre d’équipes 5 équipes de 2 à 6 joueurs par session
Lieu de rendez-vous entrée des Grandes Écuries (20 min avant la session)
Matériel fourni sur place
Les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte. .
Rue du Connétable Chantilly 60500 Oise Hauts-de-France +33 3 44 67 37 37 accueil@chantilly-senlis-tourisme.com
English :
Immerse yourself in the 18th century with an immersive investigation at the Musée Vivant du Cheval.
Louis-Henri de Bourbon-Condé, Prime Minister of Louis XV, is under threat.
A mysterious Cavalier Noir is prowling the château?
As the Duke?s guards, explore Chantilly?s Grandes Ecuries, solve enigmas and foil the plot before it?s too late!
Assemble your team of 2 to 6 participants in advance, with family or friends (aged 10 and over).
Practical information
Duration: 1h30
Age: 10 years and over (at least one adult per team)
Number of teams: 5 teams of 2 to 6 players per session
Meeting point: entrance to the Grandes Écuries (20 min before the session)
Equipment provided on site
Minors must be accompanied by an adult.
German :
Tauchen Sie bei einer immersiven Untersuchung im Musée vivant du Cheval ins 18. Jahrhundert ein.
Louis-Henri de Bourbon-Condé, der Premierminister von Ludwig XV, wird bedroht.
Ein mysteriöser Schwarzer Reiter treibt sich im Schloss herum?
Erforsche als Wächter des Herzogs die Grandes Écuries von Chantilly, löse Rätsel und entlarve die Verschwörung, bevor es zu spät ist!
Stellen Sie vorab ein Team aus 2 bis 6 Teilnehmern zusammen, mit Familie oder Freunden (ab 10 Jahren).
Praktische Informationen
Dauer: 1,5 Std
Alter: Ab 10 Jahren (mindestens ein Erwachsener pro Team)
Anzahl der Teams: 5 Teams mit 2 bis 6 Spielern pro Sitzung
Treffpunkt: Eingang der Grandes Écuries (20 min vor der Sitzung)
Vor Ort bereitgestellte Ausrüstung
Minderjährige müssen von einem Erwachsenen begleitet werden.
Italiano :
Immergetevi nel XVIII secolo con un’indagine coinvolgente al Museo vivente del cavallo.
Luigi Enrico di Borbone-Condé, primo ministro di Luigi XV, è minacciato.
Un misterioso Cavaliere Nero si aggira per il castello?
Nei panni delle guardie del Duca, esplorate le Grandes Écuries de Chantilly, risolvete gli enigmi e sventate il complotto prima che sia troppo tardi!
Costituite in anticipo la vostra squadra da 2 a 6 partecipanti, con la famiglia o gli amici (a partire dai 10 anni).
Informazioni pratiche
Durata: 1h30
Età: dai 10 anni in su (almeno un adulto per squadra)
Numero di squadre: 5 squadre da 2 a 6 giocatori per sessione
Punto d’incontro: ingresso delle Grandes Écuries (20 minuti prima della sessione)
Attrezzatura fornita sul posto
I minori devono essere accompagnati da un adulto.
Espanol :
Sumérjase en el siglo XVIII con una investigación inmersiva en el Museo Viviente del Caballo.
Louis-Henri de Bourbon-Condé, Primer Ministro de Luis XV, está amenazado.
Un misterioso Jinete Negro merodea por el castillo?
En el papel de los guardias del duque, explora las Grandes Écuries de Chantilly, resuelve los enigmas y desbarata el complot antes de que sea demasiado tarde
Reúna con antelación a su equipo de 2 a 6 participantes, en familia o con amigos (a partir de 10 años).
Información práctica
Duración: 1h30
Edad: a partir de 10 años (al menos un adulto por equipo)
Número de equipos: 5 equipos de 2 a 6 jugadores por sesión
Punto de encuentro: entrada de las Grandes Écuries (20 min antes de la sesión)
Material proporcionado in situ
Los menores deben ir acompañados de un adulto.
L’événement Jeu d’enquête immersive au château de Chantilly Le cavalier noir Chantilly a été mis à jour le 2025-03-11 par Chantilly-Senlis Tourisme