Jeu d’enquête Le mystère du Pèlerin Place de l’église Bouchet

Jeu d’enquête Le mystère du Pèlerin Place de l’église Bouchet mercredi 22 octobre 2025.

Jeu d’enquête Le mystère du Pèlerin

Place de l’église Abbaye Bouchet Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Gratuit pour les moins de 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-22 15:00:00

fin : 2025-10-22

Date(s) :

2025-10-22

Le mystère du pèlerin . Une occasion unique de découvrir l’abbaye Notre-Dame du Bosquet lors d’un jeu durant lequel les participants deviendront des enquêteurs mandatés par le seigneur local !

.

Place de l’église Abbaye Bouchet 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 04 07 98 contact@drome-sud-provence.com

English :

The mystery of the pilgrim . A unique opportunity to discover Notre-Dame du Bosquet Abbey in a game in which participants become investigators commissioned by the local lord!

German :

Das Geheimnis des Pilgers . Eine einzigartige Gelegenheit, die Abtei Notre-Dame du Bosquet in einem Spiel zu entdecken, bei dem die Teilnehmer zu Ermittlern im Auftrag des örtlichen Herrschers werden!

Italiano :

Il mistero del pellegrino. Un’occasione unica per scoprire l’abbazia di Notre-Dame du Bosquet in un gioco in cui i partecipanti diventano investigatori incaricati dal signore locale!

Espanol :

El misterio del peregrino Una oportunidad única para descubrir la abadía de Notre-Dame du Bosquet en un juego en el que los participantes se convierten en investigadores por encargo del señor local

L’événement Jeu d’enquête Le mystère du Pèlerin Bouchet a été mis à jour le 2025-10-17 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence