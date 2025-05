Jeu d’enquête Les Mystères de Montélier – Rue des Jardins Montélier, 17 mai 2025 09:30, Montélier.

Drôme

L’APE de Montélier propose un grand jeu d’enquête pour enfants inspiré du jeu de société » Les mystères de Pékin « .

Rue des Jardins RDV devant la salle des Passereaux à côté de la statue du Taureau

Montélier 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes ape.montelier@gmail.com

English :

The APE de Montélier is proposing a major investigation game for children inspired by the board game « The Mysteries of Peking ».

German :

Die EV Montélier bietet ein großes Detektivspiel für Kinder an, das von dem Brettspiel « Die Geheimnisse von Peking » inspiriert ist.

Italiano :

L’Associazione Genitori Montélier propone un grande gioco investigativo per bambini basato sul gioco da tavolo « I misteri di Pechino ».

Espanol :

La Asociación de Padres de Montélier propone a los niños un gran juego de investigación basado en el juego de mesa « Los misterios de Pekín ».

