Jeu d’enquête les visiteurs mènent l’enquête Les Frères Kip Amiens

Jeu d’enquête les visiteurs mènent l’enquête Les Frères Kip Amiens mardi 21 octobre 2025.

Jeu d’enquête les visiteurs mènent l’enquête Les Frères Kip

2 rue Charles Dubois Amiens Somme

Tarif : 12 – 12 –

12

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-21 18:00:00

fin : 2025-10-21

Date(s) :

2025-10-21

Lors d’une soirée exceptionnelle, glissez-vous dans la peau d’un enquêteur ! Gibson, le capitaine du navire James Cook, a été retrouvé poignardé et sa sacoche contenant 2 000 piastres a disparu. En équipe, explorez les lieux, interrogez les suspects et rassemblez les indices saurez-vous percer le mystère et démasquer le coupable ? L’enquête est lancée c’est à vous de jouer ! 12 .

2 rue Charles Dubois Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 45 45 75 maisondejulesverne@amiens-metropole.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Jeu d’enquête les visiteurs mènent l’enquête Les Frères Kip Amiens a été mis à jour le 2025-09-01 par SIM Hauts-de-France OT D’AMIENS