Jeu d’enquête l’illusion parfaite Centre-ville Pierrelatte

Centre-ville 2 bis avenue Jean Perrin Pierrelatte Drôme

Un terrible accident lors d’un spectacle de magie entraîne un décès et une disparition. Au fil de conclusions défiants toute logique, les participants devront lever le voile sur cette illusion bien ficelée.

English :

A terrible « accident » during a magic show leads to a death and a disappearance. The participants will have to unravel the mystery of this well-crafted illusion, and come to a number of conclusions that defy all logic.

German :

Ein schrecklicher « Unfall » während einer Zaubershow führt zu einem Todesfall und einem Verschwinden. Die Teilnehmer müssen die Illusion aufdecken.

Italiano :

Un terribile « incidente » durante uno spettacolo di magia porta a una morte e a una scomparsa. In una serie di conclusioni sconcertanti, i partecipanti devono svelare il mistero di questa illusione ben congegnata.

Espanol :

Un terrible « accidente » durante un espectáculo de magia provoca una muerte y una desaparición. En una serie de alucinantes conclusiones, los participantes deben desentrañar el misterio de esta ilusión tan bien elaborada.

