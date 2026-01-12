Jeu d’enquête Micro-macro Rue de la Grande Abbaye Fréhel
Jeu d’enquête Micro-macro Rue de la Grande Abbaye Fréhel mercredi 21 janvier 2026.
Jeu d’enquête Micro-macro
Rue de la Grande Abbaye Médiathèque Fréhel Côtes-d’Armor
Début : 2026-01-21
fin : 2026-01-24
2026-01-21
Enquêtez à Crime City !
Crime City a besoin de détectives pour résoudre les affaires criminelles ! Soyez observateurs pour comprendre ce qu’il s’est passé.
Tout public dès 10 ans, de 1 à 4 joueurs .
Rue de la Grande Abbaye Médiathèque Fréhel 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 51 12
