Jeu d’enquête : Nymphéas Noirs Musée Blanche Hoschedé-Monet Vernon

Informations pratiques

Vernon

Jeu d’enquête : Nymphéas Noirs

Musée Blanche Hoschedé-Monet 12 rue du Pont Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Une nouvelle session jeu d’enquête animée par Vincent Gaillon de « Au coin du dé » est proposée au cœur du musée d’après le jeu de coopération « Nymphéas noirs » inspirée du roman de Michel Bussi. Après la découverte de l’exposition hommage au bassin de Claude Monet « Lionel Sabatté : Mémoires de limon », partez sur la piste mystérieuse des nymphéas noirs. En groupe, résolvez l’enquête au musée accompagné de Vincent comme maître du jeu pour vous aider dans vos investigations afin d’élucider le crime qui a été commis à Giverny.

Dimanche 20 septembre de 14h à 17h.

Tarif : 10.50€ ; Tarif réduit moins de 18 ans : 8.50€

A partir de 15 ans.

Sur réservation. .

Musée Blanche Hoschedé-Monet 12 rue du Pont Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 64 79 05

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English : Jeu d’enquête : Nymphéas Noirs

L’événement Jeu d’enquête : Nymphéas Noirs Vernon a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération