Jeu d’enquête sur l’adaptation du logement Café Loco, Maison de quartier La Locomotive Nantes mardi 16 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-16 09:30 – 10:30

Gratuit : oui Gratuit Sur inscription 02 40 99 27 96 ou 07 65 18 23 81 ou 06 20 18 33 46 Senior

Participer à un jeu d’énigmes pour découvrir les risques liés à votre logement et appréndre à eviter les chutes au quotidien. Venez jouer, échenger… et repartir avec de bons conseils!Ce jeu est animé par des experts de nos services de la ville dédiés aux seniors

Café Loco, Maison de quartier La Locomotive Nantes 44300

07 65 18 23 81