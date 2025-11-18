Jeu d’enquête sur l’adaptation du logement et la prévention des chutes Salle municipale La Barberie Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-18 11:00 – 12:00

Gratuit : oui gratuit et sur inscription Par téléphone 07 65 18 23 81. En cas de difficultés de déplacement, nous pouvons vous proposer un accompagnement. Merci de le signaler lors de votre inscription Senior

Un temps pour prévenir les chutes et adapter son logement tout en jouant au jeu d’enquête. L’atelier est animé par des experts des services de la ville qui répondront à vos questions individuelles. C’est aussi l’occasion de rencontrer les services du Centre Communal d’Action Sociale de Nantes (CCAS)- Choisir le créneau: 9h30 ou 11h- Groupe de maximum 7 personnes

Salle municipale La Barberie Breil – Barberie Nantes 44300

02 40 59 06 52 07 65 18 23 81