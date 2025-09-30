Jeu d’enquête une colère foudroyante Mulhouse

Jeu d'enquête une colère foudroyante Mulhouse mardi 30 septembre 2025.

Jeu d’enquête une colère foudroyante

55 rue du Pâturage Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-09-30 10:00:00

fin : 2025-10-31 18:00:00

Date(s) :

2025-09-30 2025-11-02

Partez à l’aventure avec vos enfants dès 7 ans grâce au livret d’enquête À la recherche de l’objet disparu , disponible à l’accueil du musée ! Munis d’un parchemin, vous explorerez le Musée Electropolis tout en résolvant le mystère de la grande machine Sulzer-BBC. À chaque salle, un objet alsacien vous livrera un indice pour avancer dans votre enquête. Sans réservation.

Un des scientifiques du musée a été foudroyé dans de mystérieuses circonstances. Les soupçons se portent sur les dieux de la foudre, seuls capables de manier une telle puissance. Mais lequel est le véritable coupable

À la manière d’un jeu de piste façon Cluedo, vous êtes invités à mener l’enquête à travers les salles du musée. Munis d’un livret, vous devrez récolter des indices, analyser des témoignages et résoudre des énigmes pour aider la juge à trouver le coupable et élucider ce mystère. Une expérience ludique et immersive pour découvrir le musée en famille tout en s’amusant !

Dès 10 ans avec un adulte accompagnateur (obligatoire), jeu disponible à l’accueil du musée. Sans réservation. .

55 rue du Pâturage Mulhouse 68200 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 32 48 50 reservations@electropolis.tm.fr

Go on an adventure with your children aged 7 and over, thanks to the « À la recherche de l?objet disparu » (In search of the missing object) booklet, available from the museum reception desk! Armed with a parchment, you’ll explore the Musée Electropolis while solving the mystery of the great Sulzer-BBC machine. In each room, an Alsatian object will provide you with a clue to further your investigation. No reservation required.

Begeben Sie sich mit Ihren Kindern ab 7 Jahren auf ein Abenteuer mit dem Ermittlungsheft « Auf der Suche nach dem verschwundenen Objekt », das am Empfang des Museums erhältlich ist! Ausgestattet mit einem Pergament erkunden Sie das Museum Electropolis und lösen dabei das Geheimnis der großen Sulzer-BBC-Maschine. In jedem Raum finden Sie ein elsässisches Objekt, das Ihnen einen Hinweis gibt, um Ihre Ermittlungen voranzutreiben. Ohne Reservierung.

Partite all’avventura con i vostri bambini dai 7 anni in su, grazie al libretto d’indagine « Alla ricerca dell’oggetto scomparso », disponibile presso la reception del museo! Armati di una pergamena, potrete esplorare il Musée Electropolis risolvendo il mistero della grande macchina Sulzer-BBC. In ogni sala, un oggetto alsaziano vi fornirà un indizio per aiutarvi nell’indagine. Non è necessaria la prenotazione.

Emprenda una aventura con sus hijos a partir de 7 años gracias al cuaderno de investigación « En busca del objeto desaparecido », disponible en la recepción del museo Armados con un pergamino, podrán explorar el museo Electropolis mientras resuelven el misterio de la gran máquina Sulzer-BBC. En cada sala, un objeto alsaciano le dará una pista para ayudarle en su investigación. No es necesario reservar.

