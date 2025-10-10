Jeu des couleurs Espace Culturel Louis Delgrés Nantes

Jeu des couleurs Espace Culturel Louis Delgrés Nantes vendredi 10 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-10 10:00 – 18:00

Gratuit : oui Entrée libre Tout public

« Je suis une autodidacte et je m’inspire de photos prises par moi lors de voyages ou par d’autres personnes, de recherches dans des revues, livres et internet. Je travaille à l’acrylique mais j’aime explorer d’autres techniques comme encre à alcool, pigments, huile à l’eau, pouring acrylique. Mes tableaux sont une invitation au voyage et à la rencontre de l’autre par des portraits, des personnages, des paysages. Ma peinture me représente intérieurement : sentiments, joie, peines et doutes. Ma façon de concevoir ma vie avec les autres peu importe d’où ils viennent. J’ai le bonheur d’avoir une petite famille élargie aux amis, très éclectique et c’est ma force, ma richesse. Merci à eux pour leur présence et soutien. Je remercie l’Association Mémoire de l’Outremer de m’inviter pour la deuxième fois dans cet endroit qui me correspond, un lieu de fraternité, c’est un honneur et un plaisir. » Annick Mothy Vernissage le 19 septembre 2025 à 19h

Espace Culturel Louis Delgrés Centre-ville Nantes 44100

02 40 71 76 57 http://www.outremer44.com 0240717657 https://outremer44.com/