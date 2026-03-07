Jeu des mille euros FRANCE INTER Salle des fêtes de Saints en Puisaye Saints-en-Puisaye

Jeu des mille euros FRANCE INTER

Salle des fêtes de Saints en Puisaye 1 Rue de la Mairie Saints-en-Puisaye Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 17:00:00

fin : 2026-04-01 19:00:00

Date(s) :

2026-04-01

Nous avons le plaisir d’accueillir FRANCE INTER à Saints-en-Puisaye le MERCREDI 1er AVRIL (non non ce n’est pas un poisson), à partir de 17h, pour l’enregistrement de 5 émissions du mythique JEU DES 1000 EUROS !

Le JEU DES 1000 EUROS est une émission avec des questions de culture générale, où tout le monde peut participer !

Vous avez certainement déjà pu l’entendre à la radio, elle est diffusée depuis bientôt 70 ans chaque midi à 12h45, un duo de candidats répond à une dizaine de questions envoyées par les auditeurs. Ces questions, de difficultés croissantes, permettent aux candidats de gagner 1000 € en cas de sans faute.

Les émissions sont enregistrées dans des lieux différents, puis diffusées quelques jours plus tard à l’antenne. Les candidats sont sélectionnés le jour de l’enregistrement parmi les participants les 2 qui répondent juste au maximum de questions formeront le duo qui sera enregistré et ensuite diffusé.

Une série de 5 émissions sera enregistrée à Saints-en-Puisaye une occasion rêvée pour venir jouer ou simplement regarder !

Venez participer ou assister à la sélection des candidats et à l’enregistrement des 5 émissions qui se feront dans la salle des fêtes

– 17h 3 sessions adultes à la suite (+ de 18 ans)

– 18h30 1 session adulte (+ de 18 ans) et 1 session jeune (12-18 ans)

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.

Nous vous attendons nombreux !

L’équipe des Amis de l’école de Saints .

Salle des fêtes de Saints en Puisaye 1 Rue de la Mairie Saints-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

