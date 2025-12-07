Jeu des papillotes

Réquista Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-12-07

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07 2025-12-15

Une papillote… et peut-être un cadeau gourmand !

Organisé par l’Union des Commerçants et Artisans du Réquistanais

Du 15 au 21 décembre, vos achats dans l’un des commerces participants pourront vous porter chance. À chaque passage en caisse, vous serez invité à piocher une papillote certaines d’entre elles renferment un cadeau… et pas n’importe lequel !

À gagner de délicieux lots d’apéro de Noël composés d’escargots et de pâté, produits localement.

Une façon sympathique de soutenir les commerçants du territoire tout en se faisant plaisir à l’approche des fêtes.

Une fois encore, la générosité des commerçants du Réquistanais offre une belle occasion de jouer… et peut-être de gagner !

Commerces participants

À la Fleur du Ségala

Ambiances Maison

Boulangerie Artisanale Chez Frank et Sapphire

Caprice des Lignes

Carré de la Mode (Costes Chaussures)

Les Fées Décors

Gamm Vert

Gill Moto

Hexagone

Julie Coiffure

Massol Matériaux

Nature et Vous

L’Oasis Restaurant

O’Pizza Req

RAGT

Req Services Pulsat

Valérie Coiffure

Weldom .

Réquista 12170 Aveyron Occitanie +33 7 84 60 50 77 ucar.requista@gmail.com

English :

A papillote? and maybe a gourmet gift!

Organized by the Union des Commerçants et Artisans du Réquistanais

German :

Eine Papillote? und vielleicht ein leckeres Geschenk!

Organisiert von der Union des Commerçants et Artisans du Réquistanais (Union der Händler und Handwerker von Réquistan)

Italiano :

Un involucro? E magari un regalo gourmet!

Organizzato dall’Unione dei Commercianti e Artigiani del Réquistanais

Espanol :

Un envoltorio… ¡y tal vez un regalo gourmet!

Organizado por la Union des Commerçants et Artisans du Réquistanais

L’événement Jeu des papillotes Réquista a été mis à jour le 2025-11-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)