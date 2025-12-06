Jeu des vitrines de Noël Sainte-Sigolène
2 bis place Latour Maubourg Sainte-Sigolène Haute-Loire
Tarif : – –
Début : Mercredi 2025-12-06
fin : 2025-12-31
2025-12-06
Il est de retour cette année !
L’association des commerçants et artisans de notre belle ville vous invite à participer à notre jeu des vitrines de Noël, du 6 au 31 décembre 2025 ! •
2 bis place Latour Maubourg Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 19 42
English :
It’s back again this year!
The Association des commerçants et artisans de notre belle ville invites you to take part in our Christmas window display game, from December 6 to 31, 2025! ?
