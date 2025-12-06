Jeu des vitrines de Noël

2 bis place Latour Maubourg Sainte-Sigolène Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-12-06

fin : 2025-12-31

Date(s) :

Il est de retour cette année !

L’association des commerçants et artisans de notre belle ville vous invite à participer à notre jeu des vitrines de Noël, du 6 au 31 décembre 2025 ! •

+33 4 71 66 19 42

It’s back again this year!

The Association des commerçants et artisans de notre belle ville invites you to take part in our Christmas window display game, from December 6 to 31, 2025! ?

L’événement Jeu des vitrines de Noël Sainte-Sigolène a été mis à jour le 2025-12-03 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron