Jeu des vitrines Montfaucon-en-Velay
Jeu des vitrines Montfaucon-en-Velay mercredi 24 décembre 2025.
Jeu des vitrines
Montfaucon-en-Velay Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-24
fin : 2025-12-24
Date(s) :
2025-12-24
Jeu des vitrines retrouvez les objets cachés dans les vitrines en lien avec les dessins animés. Lots à gagner. Pour les enfants jusqu’à 11 ans.
Montfaucon-en-Velay 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr
English :
Showcase game: find the objects hidden in the showcases in connection with the cartoons. Prizes to be won. For children up to 11 years.
L’événement Jeu des vitrines Montfaucon-en-Velay a été mis à jour le 2025-11-28 par Haut Pays du Velay Tourisme