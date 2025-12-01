Jeu des vitrines

Montfaucon-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-24

fin : 2025-12-24

Date(s) :

2025-12-24

Jeu des vitrines retrouvez les objets cachés dans les vitrines en lien avec les dessins animés. Lots à gagner. Pour les enfants jusqu’à 11 ans.

.

Montfaucon-en-Velay 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

English :

Showcase game: find the objects hidden in the showcases in connection with the cartoons. Prizes to be won. For children up to 11 years.

