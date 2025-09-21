Jeu d’évasion à l’Église Notre-Dame-de-l’Assomption : « La reine Blanche de Castille » Église Notre-Dame de Taverny Taverny

Jeu d’évasion à l’Église Notre-Dame-de-l’Assomption : « La reine Blanche de Castille » Dimanche 21 septembre, 14h00, 16h00 Église Notre-Dame de Taverny Val-d’Oise

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T15:15:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:15:00

1237 : la reine Blanche de Castille vient visiter l’église de Taverny dont la construction vient de s’achever. Elle est reçue par Bouchard de Montmorency, fils de Matthieu de Montmorency, qui a fait construire l’église. Mais pendant la visite, la précieuse bague de la reine est volée ! Furieux Bouchard enferme tous les visiteurs présents dans l’église : ils ont une heure pour retrouver la bague sous peine de se retrouver emprisonnés dans les sombres geôles du château des Montmorency.

> Inscriptions obligatoires auprès du service Événementiel : evenementiel@ville-taverny.fr

Église Notre-Dame de Taverny Rue Jean-XXIII 95150 Taverny Taverny 95150 Val-d'Oise Île-de-France evenementiel@ville-taverny.fr

Ville de Taverny