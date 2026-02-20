JEU D’EXPLORATION ET D’ÉNIGMES · Sur la piste des archéologues maudits Coulonces Merri

JEU D’EXPLORATION ET D’ÉNIGMES · Sur la piste des archéologues maudits

Coulonces Camp de Bierre Merri Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 15:00:00

fin : 2026-04-22 16:30:00

Date(s) :

2026-04-22

En 1908, les archéologues qui fouillent le Camp de Bierre mettent au jour un fer à cheval incrusté dans une pierre. Mais ils provoquent la malédiction de Belisama, la déesse celtique des forgerons. Les archéologues ont été pris d’un mal mystérieux et le fer à cheval a disparu !

Vous incarnez des archéologues, aventuriers intrépides, missionnés pour explorer les lieux, poursuivre les fouilles en cours et retrouver le fer à cheval, afin de lever la malédiction qui pèse sur le site.

Une carte au trésor, des objets à trouver, des énigmes à résoudre, des codes à déchiffrer… une petite aventure à vivre en famille ou entre amis, entre chasse au trésor et escape game !

Pour adultes et enfants à partir de 6 ans.

SUR RÉSERVATION .

Coulonces Camp de Bierre Merri 61160 Orne Normandie +33 6 37 89 64 62 michael.herbulot@interlude-mediationdupatrimoine.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

