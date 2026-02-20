JEU D’EXPLORATION ET D’ÉNIGMES · Sur la piste des archéologues maudits Coulonces Merri
Coulonces Camp de Bierre Merri Orne
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 15:00:00
fin : 2026-04-22 16:30:00
2026-04-22
En 1908, les archéologues qui fouillent le Camp de Bierre mettent au jour un fer à cheval incrusté dans une pierre. Mais ils provoquent la malédiction de Belisama, la déesse celtique des forgerons. Les archéologues ont été pris d’un mal mystérieux et le fer à cheval a disparu !
Vous incarnez des archéologues, aventuriers intrépides, missionnés pour explorer les lieux, poursuivre les fouilles en cours et retrouver le fer à cheval, afin de lever la malédiction qui pèse sur le site.
Une carte au trésor, des objets à trouver, des énigmes à résoudre, des codes à déchiffrer… une petite aventure à vivre en famille ou entre amis, entre chasse au trésor et escape game !
Pour adultes et enfants à partir de 6 ans.
SUR RÉSERVATION .
Coulonces Camp de Bierre Merri 61160 Orne Normandie +33 6 37 89 64 62 michael.herbulot@interlude-mediationdupatrimoine.fr
