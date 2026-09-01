Informations pratiques

Couëtron-au-Perche

Jeu d’Halloween En Quête du Trésor oublié ???

1 Allée de la Commanderie Couëtron-au-Perche Loir-et-Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-29 10:15:00

fin : 2026-10-30 18:30:00

Date(s) :

2026-10-29

À l’approche d’Halloween, une étrange découverte vient semer l’agitation à la Commanderie d’Arville. Des documents anciens ont été exhumés, un objet de grande valeur a autrefois été caché et Gweltaz le File invite les participants à mener l’enquête à travers la commanderie des Templiers.

À l’approche d’Halloween, une étrange découverte vient semer l’agitation à la Commanderie d’Arville ! Une carte et un parchemin vieux de plus de 800 ans révèlent qu’un objet de grande valeur a été dérobé puis précipitamment enterré quelque part dans la commanderie templière. Quel objet a disparu ? Qui l’a dérobé ? À qui appartenait-il ? Et surtout, où faut-il creuser ?

Répartis en équipes, les joueurs parcourent le site à la recherche d’indices, résolvent des énigmes et recoupent les informations pour tenter de retrouver le mystérieux trésor. Inspiré du principe du Cluedo et animé par Gweltaz le File, maître du jeu de rôle, ce jeu d’enquête est à partager en famille pendant les vacances de la Toussaint. .

1 Allée de la Commanderie Couëtron-au-Perche 41170 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 80 75 41 contact@commanderie-arville.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

%C0s Halloween approaches, a %E9strange discovery is causing a stir %E0 at the Commanderie d’Arville. Ancient documents have been unearthed, a priceless object was once hidden there, and Gweltaz le File invites participants to investigate throughout the Templar Commandery.

L’événement Jeu d’Halloween En Quête du Trésor oublié ??? Couëtron-au-Perche a été mis à jour le 2026-09-01 par ADT41