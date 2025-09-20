Jeu d’orientation avec Rando Games Ancien Etablissement Bergerot Cysoing

Jeu d’orientation avec Rando Games Ancien Etablissement Bergerot Cysoing samedi 20 septembre 2025.

Jeu d’orientation avec Rando Games Samedi 20 septembre, 10h00, 13h30 Ancien Etablissement Bergerot Nord

Tous public – Sur inscription sur place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-20T13:30:00 – 2025-09-20T18:00:00

Jeu d’orientation

Rando Games

Remontez le fil du patrimoine entre l’usine Bergerot et le parc de l’abbaye en résolvant de petites énigmes.

Ancien Etablissement Bergerot 269 rue Jean-Baptiste Lebas 59830 Cysoing Cysoing 59830 Nord Hauts-de-France

Journées européennes du patrimoine 2025

Pévèle Carembault