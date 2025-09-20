Jeu d’orientation avec Rando Games Ancien Etablissement Bergerot Cysoing
Jeu d’orientation avec Rando Games Samedi 20 septembre, 10h00, 13h30 Ancien Etablissement Bergerot Nord
Tous public – Sur inscription sur place
Remontez le fil du patrimoine entre l’usine Bergerot et le parc de l’abbaye en résolvant de petites énigmes.
Ancien Etablissement Bergerot 269 rue Jean-Baptiste Lebas 59830 Cysoing Cysoing 59830 Nord Hauts-de-France
Journées européennes du patrimoine 2025
Pévèle Carembault