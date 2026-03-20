Jeu du lapin voyageur

2 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Masevaux-Niederbruck Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-04

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-04

Le lapin voyageur des commerçants est de retour ! Partez à l’aventure avec lui en rendant visite aux commerçants participants et faites tamponner votre passeport à chaque étape. Récupérez votre passeport à l’Office de Tourisme et tentez de remporter de nombreuses cartes cadeaux ainsi que d’autres surprises. Prêts à suivre les traces du lapin et à tenter votre chance ?

Le lapin voyageur des commerçants est de retour !

Partez à l’aventure avec lui en rendant visite aux commerçants participants et faites tamponner votre passeport à chaque étape. Récupérez votre passeport à l’Office de Tourisme et tentez de remporter de nombreuses cartes cadeaux ainsi que d’autres surprises.

Prêts à suivre les traces du lapin et à tenter votre chance ? .

2 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Masevaux-Niederbruck 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 41 99

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English :

The Merchant Traveler Rabbit is back! Go on an adventure with him, visiting participating retailers and getting your passport stamped at each stop. Pick up your passport at the Tourist Office for your chance to win gift cards and other surprises. Ready to follow in the rabbit’s footsteps and try your luck?

L’événement Jeu du lapin voyageur Masevaux-Niederbruck a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach