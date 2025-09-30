Jeu en bois Casino JOA Lons-le-Saunier

Casino JOA 795 Boulevard de l’Europe Lons-le-Saunier Jura

Début : 2025-09-30 16:00:00

fin : 2025-09-30

2025-09-30

Animation Jeux en bois

Plongez dans l’univers des jeux traditionnels en bois et relevez le défi !

Affrontez notre animateur dans une ambiance conviviale et tentez de montrer votre adresse et votre stratégie.

À la clé des tickets de jeu à gagner pour prolonger le plaisir au casino !

Une animation ludique, originale et accessible à tous… à ne pas manquer ! .

Casino JOA 795 Boulevard de l’Europe Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 87 06 06

