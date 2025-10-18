Jeu en famille « Les pirates d’Halloween » Briare
Jeu en famille « Les pirates d’Halloween » Briare samedi 18 octobre 2025.
Jeu en famille « Les pirates d’Halloween »
58 Boulevard Buyser Briare Loiret
Tarif : 6 – 6 – EUR
6
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2025-10-18 14:00:00
fin : 2025-11-02 18:00:00
Date(s) :
2025-10-18
Livret-jeux à destination des familles pour les enfants de 5 à 12 ans
Livret-jeux à destination des familles pour les enfants de 5 à 12 ans
Enfant(s) obligatoirement accompagné(s) d’un adulte.
Plein tarif 6€ / Tarif réduit 5€
Gratuit jusqu’à 6 ans inclus. 6 .
58 Boulevard Buyser Briare 45250 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 31 28 27 maison-2-marines@wanadoo.fr
English :
During the winter vacations, solve the Mystery Gift enigma at the Musée des 2 Marines et du Pont-canal in Briare! From February 17 to March 9, take part in a family investigation to find out who has given a gift to the museum. A fun game for ages 5 and up. Ready to take up the challenge?
German :
Lösen Sie während der Winterferien das Rätsel des « Cadeau Mystère » im Musée des 2 Marines et du Pont-canal in Briare! Vom 17. Februar bis zum 9. März können Sie mit Ihrer Familie ermitteln und herausfinden, wer dem Museum ein Geschenk gemacht hat. Ein spielerisches Spiel, das ab 5 Jahren zugänglich
Italiano :
Durante le vacanze invernali, risolvete l’enigma del Mystery Gift al Musée des 2 Marines et du Pont-canal di Briare! Dal 17 febbraio al 9 marzo, partecipate a un’indagine familiare per scoprire chi ha fatto un regalo al museo. È un gioco divertente per i bambini dai 5 anni in su. Siete pronti a racc
Espanol :
Durante las vacaciones de invierno, ¡resuelva el enigma del Regalo Misterioso en el Musée des 2 Marines et du Pont-canal de Briare! Del 17 de febrero al 9 de marzo, participe en una investigación familiar para descubrir quién ha hecho un regalo al museo. Es un juego divertido para niños a partir de
L’événement Jeu en famille « Les pirates d’Halloween » Briare a été mis à jour le 2025-09-15 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX