Jeu en famille: Mayenne Pursuit Rue Fouquet de la Varenne Sainte-Suzanne-et-Chammes

Jeu en famille: Mayenne Pursuit

Rue Fouquet de la Varenne Cour de la forteresse Sainte-Suzanne-et-Chammes Mayenne

Tarif : 3 – 3 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14 14:00:00

fin : 2026-04-23 15:30:00

Date(s) :

2026-04-14 2026-04-21 2026-04-23

Au cours de l’après-midi, l’équipe du château propose de (re)découvrir l’histoire et le patrimoine de la Mayenne.

Parcourez les salles du Logis et résolvez les énigmes du Mayenne Pursuit. Une façon ludique d’appréhender l’architecture, les matériaux ou les personnages emblématiques du département. Une expérience à vivre en famille.

En famille. Enfant à partir de 6 ans. Places limitées. Sur Réservation.

Tarif plein 3 € (pour les adultes comme pour les enfants) et Tarif réduit 1,50 € .

Rue Fouquet de la Varenne Cour de la forteresse Sainte-Suzanne-et-Chammes 53270 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 58 13 00

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English :

L’événement Jeu en famille: Mayenne Pursuit Sainte-Suzanne-et-Chammes a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons