Jeu en famille Pur Beurre Quizz

2Q Rue des Lycéens Martyrs Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 10:00:00

fin : 2026-04-15 11:00:00

Date(s) :

2026-04-15 2026-04-28

Venez tester vos connaissances avec le Grand Quizz des vacances !

Ce jeu interactif et convivial mêle questions pour petits et grands sur la Baie de Saint-Brieuc et ses pépites. Une façon de s’amuser, de réfléchir et de se défier en famille ou entre amis, dans une ambiance estivale pleine de bonne humeur !

Gratuit, ouvert à tous.

Sur réservation Équipe de 4 personnes maximum .

2Q Rue des Lycéens Martyrs Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 33 32 50

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English :

L’événement Jeu en famille Pur Beurre Quizz Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-03-18 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme