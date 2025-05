JEU EN FEU! – Saint-Maurice-Navacelles, 29 mai 2025 07:00, Saint-Maurice-Navacelles.

Accompagné par Graine de Jade et le CPIE des Causses Méridionaux, partez à la découverte de la biodiversité des forêts et des enjeux liés aux incendies. Une animation interactive, mêlant réflexion et activité physique, pour apprendre à protéger ces écosystèmes essentiels. Action financée par le CPIE du Gard.

Saint-Maurice-Navacelles 34520 Hérault Occitanie +33 4 67 44 75 79 contact@cpie-causses.org

English :

Accompanied by Graine de Jade and the CPIE des Causses Méridionaux, discover forest biodiversity and the challenges of wildfire. An interactive activity, combining reflection and physical activity, to learn how to protect these essential ecosystems. Sponsored by CPIE du Gard.

German :

Entdecken Sie in Begleitung von Graine de Jade und dem CPIE des Causses Méridionaux die Biodiversität der Wälder und die Herausforderungen im Zusammenhang mit Waldbränden. Eine interaktive Animation, die Reflexion und körperliche Aktivität miteinander verbindet, um zu lernen, diese wichtigen Ökosysteme zu schützen. Von der CPIE du Gard finanzierte Aktion.

Italiano :

Accompagnati da Graine de Jade e dal CPIE des Causses Méridionaux, scoprite la biodiversità delle foreste e le problematiche legate agli incendi. Un’attività interattiva, che unisce riflessione e attività fisica, per imparare a proteggere questi ecosistemi essenziali. Finanziato dal CPIE du Gard.

Espanol :

Acompañado por Graine de Jade y el CPIE des Causses Méridionaux, descubra la biodiversidad de los bosques y las problemáticas en torno a los incendios. Una actividad interactiva, que combina reflexión y actividad física, para aprender a proteger estos ecosistemas esenciales. Financiado por el CPIE del Gard.

