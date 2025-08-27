Jeu en réalité virtuelle Rue de la Grande Abbaye Fréhel

Jeu en réalité virtuelle Rue de la Grande Abbaye Fréhel mercredi 27 août 2025.

Jeu en réalité virtuelle

Rue de la Grande Abbaye Médiathèque Fréhel Côtes-d'Armor

Tarif : – –

Début : 2025-08-27 14:00:00

fin : 2025-08-27 17:00:00

2025-08-27

Testez une expérience immersive hors du commun brisez des cubes avec votre sabre laser, dansez avec un robot, esquivez vos ennemis, visitez Notre-Dame-de-Paris… Il y en aura pour tous les goûts.

Session de 30 minutes sur inscription

Dès 10 ans .

Rue de la Grande Abbaye Médiathèque Fréhel 22240 Côtes-d'Armor Bretagne +33 2 96 41 51 12

