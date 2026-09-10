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Jeu-enquête à l’Hôtel des Feuillants, Hôtel des Feuillants, Camon

samedi 19 septembre 2026 · Hôtel des Feuillants · Camon

Jeu-enquête à l’Hôtel des Feuillants, Hôtel des Feuillants, Camon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Hôtel des Feuillants
Adresse
53 rue de la République Amiens
Ville
80450 Camon
Département
Somme
Tarif
Jeu proposé au fil de l'eau

Jeu-enquête à l’Hôtel des Feuillants 19 et 20 septembre Hôtel des Feuillants Somme

Jeu proposé au fil de l’eau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Apprendre en s’amusant ? C’est l’enjeu de cette activité. À partir d’un livret qui vous est distribué, décriptez en famille ou en solo l’histoire de l’Hôtel des Feuillants, des origines à aujourd’hui.
Jeu conseillé à partir de 5 ans, pour toute la famille et au-delà.
Durée : environ 30 minutes.

Hôtel des Feuillants 53 rue de la République Amiens Camon 80450 Somme Hauts-de-France 03 22 71 80 80 http://www.somme.fr L’Hôtel des Feuillants a eu une double vie. Édifié comme monastère sous le règne de Louis XIII, le site abrite le Département de la Somme depuis la Révolution Française et s’est adapté à sa nouvelle fonction institutionnelle, se dotant notamment d’une magnifique salle de délibérations. Accès possible en fauteuil roulant. Stationnement à 150 mètres, au niveau du cirque.
Apprendre en s’amusant ? C’est l’enjeu de cette activité. À partir d’un livret qui vous est distribué, décriptez en famille ou en solo l’histoire de l’Hôtel des Feuillants, des origines à Jeu à de …

© CD80

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