Jeu-enquête à l’Hôtel des Feuillants, Hôtel des Feuillants, Camon

Informations pratiques

Jeu-enquête à l’Hôtel des Feuillants 19 et 20 septembre Hôtel des Feuillants Somme

Jeu proposé au fil de l’eau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Apprendre en s’amusant ? C’est l’enjeu de cette activité. À partir d’un livret qui vous est distribué, décriptez en famille ou en solo l’histoire de l’Hôtel des Feuillants, des origines à aujourd’hui.

Jeu conseillé à partir de 5 ans, pour toute la famille et au-delà.

Durée : environ 30 minutes.

Hôtel des Feuillants 53 rue de la République Amiens Camon 80450 Somme Hauts-de-France 03 22 71 80 80 http://www.somme.fr L’Hôtel des Feuillants a eu une double vie. Édifié comme monastère sous le règne de Louis XIII, le site abrite le Département de la Somme depuis la Révolution Française et s’est adapté à sa nouvelle fonction institutionnelle, se dotant notamment d’une magnifique salle de délibérations. Accès possible en fauteuil roulant. Stationnement à 150 mètres, au niveau du cirque.

Apprendre en s’amusant ? C’est l’enjeu de cette activité. À partir d’un livret qui vous est distribué, décriptez en famille ou en solo l’histoire de l’Hôtel des Feuillants, des origines à Jeu à de …

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