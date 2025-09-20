Jeu-enquête au Marquisat Le Marquisat Pont-Croix

Jeu-enquête au Marquisat Le Marquisat Pont-Croix samedi 20 septembre 2025.

Jeu-enquête au Marquisat 20 et 21 septembre Le Marquisat Finistère

Jeu-Enquête ouvert à tous même aux plus jeunes / 30 minutes ou plus (pas de limite de temps si vous préférez flâner au milieu des tableaux ).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T14:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T14:00:00

Jeu-enquête au Musée

Venez enquêter au Marquisat pendant les Journées Européennes du Patrimoine !

« Un tableau de Pont-Croix vient d’être retrouvé ! Le propriétaire souhaiterait qu’il soit rajouté à l’exposition sur les peintres de Pont-Croix de 1895 à 1950, car il provient selon lui d’un peintre qui a œuvré dans cette ville à cette époque.

Le Musée départemental breton vous mandate pour éclaircir cette affaire et authentifier le tableau. »

Parcourez l’exposition, observez et chercher des indices pour authentifier le tableau.

Le Marquisat 6 rue de la prison 29790 Pont-Croix Pont-Croix 29790 Finistère Bretagne https://www.pont-croix.fr/pont-croix/ https://pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/IA00006029 Classé à l’inventaire des monuments historiques depuis 1993, le Marquisat, probablement construit vers 1550, est aujourd’hui l’écrin d’expositions artistiques au cœur de la Petite Cité de Caractère.

Ancien logis des seigneurs de Pont-Croix, il accueille chaque année une nouvelle exposition.

Jeu-enquête au Musée

Fred P.