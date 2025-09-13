Jeu enquête « Au voleur » Chinon

Jeu enquête « Au voleur » Chinon samedi 13 septembre 2025.

Jeu enquête « Au voleur »

Forteresse royale de Chinon Chinon Indre-et-Loire

Tarif : 13 – 13 – 15 EUR

Début : 2025-09-13 14:00:00

fin : 2025-10-05

Date(s) :

2025-09-13 2025-09-27 2025-10-04 2025-10-11 2025-10-18 2025-10-25 2025-11-01

L’exposition Trésors royaux vous fait découvrir des objets extraordinaires que des princes et de rois ont achetés ou fait confectionner. Ils ont attiré les convoitises des voleurs. Vous êtes invités à mener l’enquête pour découvrir l’histoire de ces objets !

Forteresse royale de Chinon Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 93 13 45 forteressechinon@departement-touraine.fr

English : The Thief game

The « Royal Treasures » exhibition showcases the extraordinary objects that princes and kings bought or had made. They have attracted the covetousness of thieves. We invite you to investigate and discover the history of these objects!

German : Das Dieb-Spiel

Die Ausstellung « Königliche Schätze » zeigt Ihnen außergewöhnliche Gegenstände, die Prinzen und Könige kauften oder anfertigen ließen. Sie haben die Begehrlichkeiten von Dieben geweckt. Sie sind eingeladen, die Geschichte dieser Objekte zu erforschen!

Italiano : Il gioco del ladro

La mostra « Tesori reali » rivela gli straordinari oggetti che principi e re hanno acquistato o fatto realizzare. Hanno attirato la cupidigia dei ladri. Siete invitati a indagare e a scoprire la storia di questi oggetti!

Espanol : El juego del ladrón

La exposición « Tesoros Reales » revela los extraordinarios objetos que príncipes y reyes compraron o mandaron fabricar. Han atraído la codicia de los ladrones. Le invitamos a investigar y descubrir la historia de estos objetos

