Jeu-enquête : En quête dans La Tour LUMA Arles

Jeu-enquête : En quête dans La Tour LUMA Arles Arles samedi 20 septembre 2025.

Jeu-enquête : En quête dans La Tour 20 et 21 septembre LUMA Arles Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-21T18:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Ce jeu-enquête vous plongera dans une intrigue fictive inspirée de l’histoire du Parc des Ateliers : saurez-vous percer le mystère et résoudre l’énigme ?

« Au début des années 2000, la plaque célébrant le centenaire des ateliers SNCF d’Arles est déplacée aux Alyscamps… avant de disparaître sans laisser de trace. Aujourd’hui, il n’en reste qu’une photo d’archive.

Cet été, le décès de Jean Duval, ancien cheminot et apprenti des ateliers dans les années 1950, a révélé un indice inattendu. Dans une vieille valise pleine de souvenirs, sa famille a découvert une photo inédite de la plaque, montrant son envers. Gravée à l’arrière, une inscription énigmatique semble inviter à reconstituer une part oubliée de l’histoire des ateliers… »

LUMA Arles Parc des Ateliers 35 avenue Victor Hugo 13200 Arles Arles 13200 Les Alyscamps Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur http://www.luma-arles.org/ https://www.instagram.com/luma_arles/;https://www.facebook.com/LumaArles/ Entrée du site au 45 chemin des Minimes

13200 Arles Parking payant sur le site

© LUMA Arles