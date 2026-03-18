Jeu enquête Erreur 202 Le bug qui voulait vivre Place de la gelouze Heugas

Jeu enquête Erreur 202 Le bug qui voulait vivre

Place de la gelouze Médiathèque Heugas Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08

fin : 2026-04-08

Date(s) :

2026-04-08

Tout a commencé un soir sur Scratch, pendant une colonie de vacances où les enfants avaient obtenu la permission de minuit pour participer à un concours de codage.

Mais soudain, le programme s’est déréglé une ligne de code vivante a ouvert une faille, et les participants ont été projetés dans un monde virtuel, à la fois familier et étrange.

C’est là, au cœur de la Matrice, que le concours se poursuit chaque groupe cherche à la fois à remporter la victoire… et à réparer le bug avant qu’il ne prenne le contrôle.

Jeu de 8 à 12 ans. 12 pers minimum. .

Place de la gelouze Médiathèque Heugas 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 06 37 93 mediaheugas@gmail.com

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L’événement Jeu enquête Erreur 202 Le bug qui voulait vivre Heugas a été mis à jour le 2026-03-14 par OT Grand Dax