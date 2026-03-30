Jeu Enquête Game Qui a saboté les chocolats? Mussidan
Jeu Enquête Game Qui a saboté les chocolats? Mussidan mercredi 1 avril 2026.
Jeu Enquête Game Qui a saboté les chocolats?
Parc Voulgre Mussidan Dordogne
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-01
Jeu Enquête Game Qui a saboté les chocolats?
Le lapin de Pâques est bien embêté… Son atelier de chocolat a été visité et complètement chamboulé !
Pour sauver la distribution des œufs, il va falloir découvrir qui est le vilain farceur.
Menez l’enquête pour identifier le coupable parmi 9 suspects. À chaque étape, vous devrez observer, réfléchir et manipuler de drôles d’objets afin d’éliminer un suspect.
À la fin de l’enquête, le coupable est démasqué… et la distribution des chocolats de Pâques est sauvée !
Pour les 6-12 ans, d’une durée d’1h30, parc Voulgre.
Tarif: 3€/pers. Pour 3 à 6 pers.
Rés: 05 53 81 73 87. Office de tourisme .
Parc Voulgre Mussidan 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 81 73 87 ot.mussidan@gmail.com
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English : Jeu Enquête Game Qui a saboté les chocolats?
L’événement Jeu Enquête Game Qui a saboté les chocolats? Mussidan a été mis à jour le 2026-03-27 par Vallée de l’Isle en Périgord
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