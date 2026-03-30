Jeu Enquête Game Qui a saboté les chocolats?

Parc Voulgre Mussidan Dordogne

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-01

Jeu Enquête Game Qui a saboté les chocolats?

Le lapin de Pâques est bien embêté… Son atelier de chocolat a été visité et complètement chamboulé !

Pour sauver la distribution des œufs, il va falloir découvrir qui est le vilain farceur.

Menez l’enquête pour identifier le coupable parmi 9 suspects. À chaque étape, vous devrez observer, réfléchir et manipuler de drôles d’objets afin d’éliminer un suspect.

À la fin de l’enquête, le coupable est démasqué… et la distribution des chocolats de Pâques est sauvée !

Pour les 6-12 ans, d’une durée d’1h30, parc Voulgre.

Tarif: 3€/pers. Pour 3 à 6 pers.

Rés: 05 53 81 73 87. Office de tourisme .

Parc Voulgre Mussidan 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 81 73 87 ot.mussidan@gmail.com

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L’événement Jeu Enquête Game Qui a saboté les chocolats? Mussidan a été mis à jour le 2026-03-27 par Vallée de l’Isle en Périgord