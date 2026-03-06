Jeu enquête policière avec les Archi Kurieux Cidrerie Kerné Pouldreuzic
Cidrerie Kerné 37 Lieu-dit Mesmeur Pouldreuzic Finistère
Début : 2026-04-16
fin : 2026-08-27
2026-04-16
En Famille !
Entre la cidrerie et les vergers, enquêtez autour de la mystérieuse disparition du grimoire de recettes de la cidrerie Kerné. Alors qu’il s’apprêtait à aller travailler à la cave, Victor se rend compte que son grimoire de recettes a disparu. Qui est l’auteur de ce vol ? A vous de le découvrir !
Accessible pour les enfants à partir de 8 ans. Les enfants doivent toujours être accompagnés d’un adulte.
Départ entre 14h30 et 15h30. Durée de l’animation entre 1h30 et 2h.
Inscription sur le site https://www.cidre-kerne.bzh/ ou par téléphone au 02 98 54 41 86 .
Cidrerie Kerné 37 Lieu-dit Mesmeur Pouldreuzic 29710 Finistère Bretagne +33 2 98 54 41 86
